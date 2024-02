L'addio del commissario Asp Mario Zappia: "Mi sono sentito parte del territorio"

"Ho vissuto, in questa e per questa provincia, non solo come commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, ma sentendomi io stesso cittadino di questa realtà, parte di un territorio, condividendone aspirazioni, opportunità, problemi, e cercando, sempre, di lavorare con il massimo delle mie forze e dell’impegno. Sono stati anni di grande lavoro, di entusiasmo, di operosità, connotati da molteplici situazioni". Lo ha scritto, salutando e ringraziando, a conclusione dei suoi 3 anni e mezzo di mandato, l'uscente commissario Mario Zappia che andrà ad Enna.

"Conservo nella mia memoria ricordi belli e meno belli, consapevole che ci sono giorni di pioggia e di sole e che tutte le giornate concorrono a tessere la nostra esistenza, lasciandoci esperienze e insegnamenti. Prima fra tutte quelle dell’emergenza pandemica, che ci ha visti in prima linea per contrastare la propagazione del Covid e garantire, alla popolazione di tutta la provincia agrigentina, la tutela della salute pubblica e l’accesso immediato alle cure e ai servizi sanitari - ha aggiunto Zappia - . Anche per questo voglio ringraziare ciascuno di voi per la sinergia costruita e i rapporti umani instaurati che serberò, per sempre, nel cuore".

L'ordine dei medici sulle nuove nomine

“A nome mio e del consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, ringrazio il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, per il significativo contributo apportato alla sanità agrigentina e per il rapporto di collaborazione creatosi tra il nostro Ordine e la direzione strategica dell’Asp che ha consentito lo sviluppo di diverse attività a vantaggio del territorio”. Con queste parole, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento saluta il commissario Zappia che ha diretto l’Asp di Agrigento dall’agosto 2020. “Diamo il benvenuto a Giuseppe Capodieci – conclude Pitruzzella – che assume la direzione dell’azienda sanitaria e al quale auguriamo buon lavoro”.