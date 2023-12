Ospedale "Barone Lombardo", Tac fuori uso: gli esami si fanno ad Agrigento

Da circa una settimana è fuori uso per un guasto la Tac in uso all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Le origini del disservizio non sono note, come del resto ad oggi nessuna comunicazione formale è stata diffusa in tal senso dall'Asp. Quello che è certo è invece che i pazienti che si rivolgono alla struttura sanitaria sono poi dirottati su Agrigento perché siano sottoposti all'accertamento.

Una situazione che ha già suscitato una reazione da parte della politica locale, come da parte del consigliere comunale di Naro Calogero Licata, che da tempo si batte perchè venga potenziato il nosocomio di Canicattì.

"L'apparecchiatura è rotta da settimana e sembra non importare a nessuno - scrive sui social - nonostante sia molto importante per diagnosticare numerose malattie ed è necessaria in caso di ischemia, di traumi ecc. E' possibile che i pazienti siano costretti a sottoporsi a questi viaggi verso Agrigento".

C'è poi un problema ulteriore: in caso di ischemia, come raccontato da Agrigentonotizie.it, nelle ore notturne non vi è la possibilità di un'assistenza da parte del reparto di Neurologia e il malato, fatto l'accertamento, dovrebbe essere trasferito a Caltanissetta.