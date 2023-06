"Va in due ospedali dopo un incidente ma nessuno si accorge di fratture e vetro nelle ferite": chiesi oltre 30mila euro di risarcimento

In seguito ad un incidente si era rivolta a due ospedali della provincia, chiedendo di essere visitata, ma in nessun caso sarebbe stata sottoposta a controlli strumentali. Aveva però riportato fratture e lesioni e aveva addirittura pezzi di vetro nelle ferite.

Per questo una donna, per fatti che risalgono al 2014 ha citato in giudizio l'Asp chiedendo di essere risarcita per i danni subiti. Secondo la sua ricostruzione, infatti, nonostante si sia rivolta agli ospedali di Canicattì e Licata, non sarebbe stata sottoposta "agli esami strumentali necessari per l'accertamento della frattura del radio, lesioni al nervo radiale e mediale ed esplorazione delle ferite che avrebbe consentito di rilevare pezzi di vetro rimasti nella mano e nell'avambraccio".

In seguito a questi fatti la donna si è quindi dovuta sottoporre ad interventi chirurgici che, ritiene, erano però evitabili, e ha comunque riportato danni neurologici e dei deficit funzionali, cioè le sue condizioni non sono tornate quelle pre incidente.

Così ha denunciato tutti e chiesto un risarcimento danni che, in primo grado ammontava ad oltre 60mila euro. Il giudice le ha dato ragione, riconoscendole tuttavia solo poco più di 2.300 euro. Adesso la donna ha nuovamente presentato ricorso però in appello, chiedendo un risarcimento più contenuto, di "soli" 31mila euro. L'Azienda sanitaria si è costituita in giudizio ribadendo la non responsabilità dei propri medici.