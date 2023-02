"Infezione contratta in corsia ed intervento chirurgico non corretto": chiesti oltre 210mila euro

Danni dovuti a infezioni che sarebbero state contratte in corsia e hanno portato a numerosi ricoveri e interventi chirurgici, o dolori ad un arto proseguiti per lungo tempo dopo una frattura: chiesti risarcimenti per oltre 250mila euro all'Asp di Agrigento.

Due le vicende che finiranno davanti ai tribunali di Agrigento e Sciacca e che hanno origine da altrettanti ricorsi avanzati da cittadini che lamentano presunti episodi di malasanità.

In un caso, un paziente si era rivolto alle cure di un reparto di Ortopedia (ovviamente omissato) per una frattura scomposta pluriframmentaria del calcagno destro con infrazione della tibia. Subisce quindi un intervento chirurgico con l'installazione di una placca e alcune viti e contrae un'infezione che lo costringe a sottoporsi ad altri interventi che "causavano un grave deficit della funzione motoria con riverberi sulla capacità di camminare e mantenere la funzione eretta". Due anni di cure e ricoveri per i quali adesso chiede un risarcimento da oltre 103.900 euro. La vicenda arriverà nei prossimi giorni davanti al Tribunale di Sciacca.

Anche un'altra vicenda riguarda un reparto di Ortopedia e Traumatologia (ovviamente omissato) a cui si era rivolto un paziente in seguito al trauma ad un polso e ad un gomito. Tolto il gesso però l'uomo "mostrava ancora dolori al polso e deficit articolare" per cui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per stabilizzare la lussazione, senza però ottenere alcun beneficio. Il paziente subì quindi un nuovo ricovero e un nuovo intervento chirurgico per il quale richiede un risarcimento danni da oltre 115mila euro,

In entrambi i casi l'Asp non ha rilevato responsabilità da parte dei sanitari, e quindi l'azienda si sta costituendo in giudizio per impugnare la richiesta di risarcimento.