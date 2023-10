Muore durante il ricovero in Chirurgia: familiari chiede quasi 2 milioni di risarcimento

Ammonta a poco meno di due milioni di euro il risarcimento chiesto all'Asp di Agrigento da una famiglia per la morte di un proprio congiunto avvenuto in una struttura sanitaria della provincia in seguito al ricovero.

I fatti, per come raccontati dall'albo pretorio della stessa Azienda sanitaria, risalgono all'estate del 2022 quando il paziente venne verosimilmente sottoposto ad un intervento chirurgico e successivamente sottoposto alle cure del caso. L'esito però della vicenda è stato nefasto, perché l'uomo è deceduto in corsia a causa, secondo i familiari, "omissioni e negligenze imputabili ai sanitari operanti nel reparto di Chirurgia generale".

Una linea che l'Asp ovviamente respinge in toto, ritenendo invece che "all'esame della documentazione sanitaria e della relazione pervenuta dall'unità di Chirurgia generale endoscopica e laparoscopica non sono emersi profili di responsabilità a carico dell'azienda sanitaria".

L'azienda si è quindi costituita in giudizio per resistere alla richiesta di risarcimento.