Troppe strutture odontoiatriche in provincia? Dottoressa vince ricorso e viene contrattualizzata

L'Asp di Agrigento dovrà contrattualizzare una nuova odontoiatra: lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa che ha dato così torto all'Azienda sanitaria provinciale che sosteneva l'eccessiva presenza, sul territorio, di strutture odontoiatriche e quindi la non esigenza di contrattualizzarne altre.

A presentare ricorso e a vincerlo è stata una dottoresse titolare di uno studio odontoiatrico con sede nella città dei templi: aveva infatti chiesto all'Asp la contrattualizzazione e l'assegnazione del budget per erogare le prestazioni per conto del sistema sanitario regionale.

L’odontoiatra, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato il provvedimenti di rigetto della istanza di contrattualizzazione in quanto adottato in "manifesta violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza ed in assenza di un’adeguata istruttoria".

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno richiamato la più recente giurisprudenza in materia secondo cui le strutture accreditate che ne facciano richiesta devono essere contrattualizzate senza ulteriori limitazioni o differimenti.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, condividendo le tesi dei due legali, ha accolto l’appello e ha ordinato all’Asp di Agrigento di rivalutare la situazione dell'odontoiatra tenendo conto dei principi in materia di tutela della concorrenza. In particolare ha chiarito come non possa ulteriormente protrarsi “una situazione di oligopolio in favore delle strutture a suo tempo contrattualizzate, destinate, quindi, a gestire l’intero fabbisogno all’infinito (cioè fino a quando dovessero decidere di chiudere)”. Ciò, infatti, “stride con il necessario rispetto dei principi in materia di concorrenza”.

L’Amministrazione è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali che ammontano a 2.000 euro.

Nei prossimi giorni si terranno, davanti al Tar, le udienza di altre 14 strutture odontoiatriche, tutte difese dagli avvocati Rubino e Impiduglia, che contestano analoghi provvedimenti con i quali l’Asp di Agrigento ha rigettato le rispettive richieste di contrattualizzazione.