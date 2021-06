Carenza di personale all'ASP, i sindacati proclamano lo stato di agitazione

I sindacati Cgil Fp, Fsi-Usae, Nursind e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell'Azienda sanitaria provinciale e indetto un’assemblea con sit-in nella giornata di venerdì 25 giugno, dalle 10 in poi, nel piazzale antistante la Direzione generale in viale della Vittoria, 321.

I sindacati, in una nota a firma di Vincenzo Iacono, Salvatore Ballacchino, Salvatore Terrana e Luigi Danile, denunciano tutta una serie di problemi irrisolti su cui l’azienda non ha dato seguito agli impegni assunti. Tra le criticità le sigle evidenziano la grave carenza di personale tecnico e sanitario, la mancata liquidazione di prestazioni incentivanti, la mancata pubblicazione del bando mobilità interna del personale, la liquidazione non ancora avvenuta del saldo produttività 2020, il pagamento delle prestazioni della campagna vaccinale e infine i forti ritardi nella consegna dei buoni pasto ai lavoratori. I sindacati ricordano come a fronte degli incontri urgenti richiesti il management dell’azienda non ha dato seguito agli impegni assunti, causando un clima di grande preoccupazione e disagi per tutto il personale.

Sul caso è intervenuta anche la Cisl FP con il segretario aziendale Alessandro Farruggia che denuncia: “Azienda sorda alle necessità degli operatori. Carenze di organico e organizzative, difficoltà a garantire persino il diritto alle ferie ai lavoratori e soprattutto un quasi totale silenzio da parte della governance che, al momento, si è mostrata totalmente sorda alle richieste di sindacati e operatori”.

E’ questo il quadro allarmante tracciato da Farruggia, per quanto riguarda i poli ospedalieri di Sciacca, Licata e Canicattì, in una lettera - l’ennesima - inviata alla direzione sanitaria e i direttori sanitari del territorio e per conoscenza al commissario straordinario.

“Da troppo tempo - continua - raccogliamo le lamentele del personale dipendente rispetto alle diverse carenze organizzative e d’organico, che penalizzano strutture importanti come ad esempio quella di Sciacca. Molte delle unità operative soffrono carenze di operatori socio sanitari e figure professionali e ancor di più oggi in corrispondenza delle ferie estive, l’articolazione dei turni evidenzia significativi deficit che rischiano di compromettere le attività ordinarie. A questo si aggiunge un danno evidente per la sfera personale e familiare dei lavoratori, pur garantita dai vincoli contrattuali”.

Per questo il sindacato chiederà copia delle disposizioni di servizio che autorizzano queste trasferte. “Qualora non vi siano - aggiunge Farruggia - ci troveremmo in una situazione particolarmente grave”.