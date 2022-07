Cinque medici indagati e poi prosciolti: l'Asp "costretto" a pagare le parcelle

Poco più di 7.000 euro per pagare le spese legali di cinque medici indagati e poi prosciolti: sono stati liquidati dall'Azienda sanitaria provinciale che ha emesso altrettanti provvedimenti.

Lo prevede la legge e il contratto collettivo nazionale per i pubblici dipendenti coinvolti in procedimenti civili, penali e contabili per ragioni di ufficio, che definiscono la propria posizione con esito favorevole.

Il contratto collettivo nazionale, tuttavia, prevede un tetto massimo ai rimborsi delle spese legali: l'Asp, nei provvedimenti con cui dispone il pagamento, lo ha applicato arrivando ad un esporso complessivo di 7.150 euro