L'assessore regionale alla Salute ha firmato: Capodieci nuovo commissario dell'Asp

Adesso è ufficiale. Il provvedimento è stato firmato, negli ultimi minuti, dall'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. Giuseppe Capodieci viene proposto come commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Allo stesso modo, per Caltanissetta è confermato il nome, già circolato nelle "totonomine", di Salvatore Lucio Ficarra; Giuseppe Laganga Senzio è stato proposto per l'Asp di Catania; l'attuale commissario dell'Asp di Agrigento Mario Carmelo Zappia per Enna; Giuseppe Cuccì per Messina; Daniela Faraoni resta all'Asp di Palermo; Giuseppe Drago a Ragusa; Alessandro Caltagirone da Caltanissetta a Siracusa; Ferdinando Croce all'Asp di Trapani; Walter Messina all'Anas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo; Giuseppe Giammanco all'Arnas Garibaldi di Catania; Roberto Colletti all'ospedale riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo; Emanuele Giuffrida all'Ao per l'Emergenza Cannizzaro di Catania; Catena Di Blasi al Papardo di Messina e Maurio Letterio Lanza all'Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina, "I designati - ha scritto l'assessore Volo - sono tutti inseriti nella rosa dei 49 idonei ai quali può essere conferito l'incarico".

Gli incarichi commissariali scadono oggi. "Nelle more della conclusione della procedura relativa alla nomina degli organi ordinari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale - ha scritto l'assessore Volo - è mio intendimento nominare i commissari straordinari a decorrere dal primo febbraio (domani)". L'incartamento, per quelli che sono ormai "giochi fatti", è stato trasmesso alla giunta regionale che, dopo giorni e giorni di polemiche, incontri e anche scontri politici, non potrà far altro che ratificare.