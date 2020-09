Covid-19 e donazioni: il Rotary consegna una stampante portatile

Una stampante portatile ad alta risoluzione. Non si fermano le donazioni di apparecchiature e dispositivi in favore dell’Asp di Agrigento. Questa mattina il nuovo gesto di solidarietà da parte del Rotary International.

“Sono davvero sorpreso e al contempo molto compiaciuto e grato nel ricontrare quanto il variegato mondo dell’associazionismo abbia in questi mesi sostenuto e continui a supportare la sanità agrigentina nella battaglia al Covid-19 dimostrando sensibilità e forte senso civico”. E’ quanto afferma il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, dopo aver preso atto del consistente volume di apparecchiature sanitarie, strumenti e dispositivi medici donato all’Asp di Agrigento da enti, associazioni, ditte e gruppi di cittadini di tutto il territorio provinciale.

A queste donazioni si è aggiunta questa mattina la consegna di una stampante portatile ad alta risoluzione da parte dei club Rotary del distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary international. Lo strumento, in realtà, integra e completa la generosa donazione di un ecografo portatile di ultima generazione già compiuta dal Rotary lo scorso mese di giugno. Ecografo portatile e stampante consentono di sostenere l’attività diagnostica sia all’interno delle strutture Asp sia presso il domicilio dei pazienti rappresentando un valido ausilio alle azioni delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale dedite all’assistenza a casa dei cittadini affetti da coronavirus. Il commissario Zappia, insieme al direttore sanitario Gaetano Mancuso, ha ricevuto questa mattina il vice-governatore regionale Rotary, Valerio Cimino, a capo di una nutrita delegazione dei club della provincia, in un incontro che, oltre a formalizzare la donazione odierna, si è presto trasformato in una stimolante occasione di confronto e scambio di vedute.