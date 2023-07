Carenza di medici nei reparti ospedalieri, l'Asp recluta professionisti stranieri

I concorsi banditi dall'Asp per colmare i vuoti in organico non sono stati sufficienti: l'Asp ricorre all'assunzione di medici stranieri. L’avviso pubblico è stato firmato dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia.

L’Azienda aveva pensato anche di fare ricorso ai medici in pensione ma, al momento, non è stato sufficiente. Così si è deciso di rivolgersi anche ai medici stranieri per evitare il collasso in molti reparti: tra questi chirurgia generale, medicina interna, pneumologia, ortopedia, pediatria, ostetricia e ginecologia.

L'assunzione avverrà con un contratto a tempo determinato fino al dicembre del 2024. I professionisti, tuttavia, non potranno essere stabilizzati per come previsto dalla legge sul reclutamento dei medici stranieri.