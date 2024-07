Guardie mediche e consultori, l’Asp ancora a "caccia" di locali da affittare

L'Asp di Agrigento ricerca immobili in locazione per la durata di sei anni in diversi comuni della provincia da destinare a sedi di guardia medica e consultorio familiare.

I centri interessati sono Giardina Gallotti, Castrofilippo, Comitini, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, per quanto riguarda i servizi di continuità assistenziale e Raffadali e San Biagio Platani per i consultori familiari.

Si tratta di comuni in cui l'azienda non dispone di locali. Gli interessati potranno consultare l’avviso integrale contenente le specifiche tecniche sul sito www.aspag.it a questo link e contattare gli uffici competenti per ogni informazione.

Le offerte dovranno essere presentate entro le 10 del 27 agosto prossimo. Gli immobili devono essere facilmente accessibili, dotati di spazi di parcheggio e norma sia per quanto riguarda l'assenza di barriere architettoniche e la sicurezza degli impianti.