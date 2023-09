Asp, approvate le graduatorie: in arrivo tre nuovi dermatologi

Approvate le graduatorie finali: tre nuovi dermatologi a tempo indeterminato in arrivo all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento:

"La Direzione aziendale - fa sapere l'Asp con una nota dell'ufficio stampa -, al termine delle procedure concorsuali, ha approvato la graduatoria finale per l’immissione in servizio di tre nuovi dirigenti medici specializzati in dermatologia. I neo assunti assumeranno l’incarico a tempo indeterminato al termine delle verifiche di idoneità al lavoro da parte del medico competente aziendale e dopo la formale sottoscrizione del contratto".

L'Asp aggiunge: "Il loro inserimento contribuirà a potenziare la quantità delle prestazioni specialistiche erogate in provincia".