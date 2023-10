Asp, approvati i regolamenti per incarichi di funzione e progressioni verticali

All’Asp di Agrigento sono stati approvati i regolamenti che consentiranno, tra le altre cose, l’attribuzione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale e le progressioni verticali. Soddisfatto il sindaco Cisl Fp tramite il segretario provinciale Salvatore Parello e il coordinatore della Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia.

“Si tratta – dicono Parello e Farruggia - di risultati importanti che abbiamo raggiunto grazie ad una proficua collaborazione con il commissario Mario Zappia, il direttore amministrativo Alessandro Mazzara, il direttore sanitario aziendale Emanuele Cassarà, la direzione strategica e lo staff dell’area risorse umane guidata Calogero Muscanera. Un lavoro condotto dai nostri dirigenti sindacali a viso aperto, nel solo interesse dei lavoratori e dei cittadini, e siamo convinti di poter raggiungere nuovi obiettivi contrattuali. Tra i risultati, oltre alla stabilizzazione di tutto il restante personale Covid, dopo quanto già fatto con alcune specifiche figure e - ma sono in fase di conclusione - con infermieri e oss, è giusto elencare l’approvazione del regolamento degli incarichi di funzione, utile a garantire alcune specifiche aree, in particolare quelle ospedaliere e nell’area amministrativa; il regolamento per le progressioni verticali, che consentirà ai lavoratori di ambire ad una crescita professionale; il regolamento per i cambi di profilo, necessario per riqualificare quel personale penalizzato in precedenti stabilizzazioni e garantire la possibilità di poter trasformare la propria qualifica lavorativa; la modifica qualitativa della dotazione organica che permetterà di garantire anche in questo caso gradualmente la stabilizzazione degli Oss, che ancora oggi non hanno maturato i requisiti. Possiamo quindi – concludono – dirci certamente soddisfatti, pur consapevoli del tanto lavoro che resta ancora da fare. Attendiamo quindi che si proceda celermente con la distribuzione ai lavoratori delle premialità e all’approvazione del regolamento per le progressioni orizzontali”.