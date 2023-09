"Truffa per incassare contributi pubblici per un milione e mezzo di euro senza averne i requisiti": Asp sarà parte civile

Sono accusati di aver finto che l'associazione che gestivano fosse provvista dei requisiti previsti per ottenere finanziamenti pubblici per il servizio di trasporto di pazienti emodializzati. Un sistema che, secondo l'accusa, gli avrebbe permesso tra le altre cose di incassare oltre un milione e mezzo di euro dall'Azienda sanitaria provinciale in modo però ritenuto non lecito.

Si terrà il prossimo 19 settembre la prima udienza del processo a carico dei presunti autori del raggiro e l'Asp sarà parte civile. L'azienda ha in tal senso pubblicato gli atti di costituzione sul proprio albo pretorio. Questo perché, si legge, si ritiene che gli accusati, in qualità di amministratore dell'associazione e legale rappresentante della stessa "in concorso tra loro, mediante raggiri e artifici consistiti nel simulare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato, hanno indotto in errore i funzionari dell'Azienda

Sanitaria Provinciale di Agrigento, determinandoli alla stipula di convenzioni per l'espletamento del servizio di trasporto emodializzati , procurandosi un ingiusto profitto pari a 1.576.344 euro, con corrispondente danno per l'Azienda Sanitaria".