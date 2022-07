Asp di Agrigento, tempi "ragionevoli" per una visita? Sul sito nessuna traccia dei numeri

Pochi giorni fa, nel replicare alle segnalazioni di un cittadino, l'Asp di Agrigento aveva spiegato che i tempi di attesa per sottoporsi agli esami sono complessivamente "ragionevoli" e comunque in linea con quanto prescritto dalla Regione.

Così in tanti, tantissimi, si sono chiesti: ma di quanti giorni è un'attesa "ragionevole" per una visita specialistica?

Interrogativo legittimo, al quale però al momento non si può fornire un'altrettanto legittima risposta. E questo perché la sezione "Amministrazione trasparente" dell'Azienda sanitaria provinciale questi dati non li riporta, ma dovrebbe. Infatti, il sito istituzionale dell'Azienda ha una specifica voce dedicata, "Lista Tempi d'Attesa". Una sezione che però è aggiornata, è il caso di dirlo, a "macchia di leopardo". La lista dei tempi di attesa puntuali è infatti fermo al marzo del 2021. Il soddisfacimento di visite e prestazioni ambulatoriali per i codici B e D è invece fermo all'agosto 2021.

Aggiornati a maggio sono invece i dati per il Pngla, ovvero il Piano nazionale del governo delle liste di attesa, che conteggia quante prestazioni vengono soddisfatte rispetto alle richieste. Tassi di risultato, in questo caso, assolutamente di prim'ordine, con una percentuale che supera il 98%.

Anche qui però di date per le prenotazioni non se ne trovano, così come fuori uso appare un sistema di tendine che invece dovrebbe consentire di conoscere la "Lista tempi attesa puntuali". Questo nonostante nella medesima pagina si legga che "I tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero sono costantemente mantenuti (ogni 24 ore), in quanto collegati all'applicativo informatico che gestisce l'agenda delle prenotazioni effettuabili tramite il Cup Aziendale". Insomma ci sono, ma al momento non si possono leggere.

Al momento, precisiamo, perché l'Asp ha precisato che "sono in corso interventi di manutenzione ai sistemi informatici ed i dati saranno nuovamente disponibili nel più breve tempo possibile". Anche qui non è dato sapere nè da quanto non sono disponibili, né quando lo torneranno ad essere.

Ma del resto, si sa: il tempo è un concetto relativo. Basta essere "ragionevoli".