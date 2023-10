"Morta di setticemia dopo un intervento al femore": la famiglia chiede risarcimento danni all'Asp

Avrebbero perso un parente a causa di una presunta "malpratice sanitaria", familiari chiedono risarcimento all'Azienda sanitaria provinciale.

I fatti sono raccontati dagli atti pubblicati dalla stessa Asp, che si è costiuita in giudizio per difendersi. I fatti risalgono al 2020: un paziente arriva in un reparto di ortopedia e traumatologia dela provincia (che è però omissato) per sottoporsi ad un intervento chirurgico al femore destro. Qualcosa però, secondo i familiari, è andato storto e il paziente sarebbe morto pochi giorni dopo di setticemia a causa di una grave infezione. Per questo adesso chiedono un risarcimento economico - che dovrà essere adesso quantificato durante il processo - e di condannare l'Azienda per un caso di malasanità.

Per l'Asp "non sono emersi profili di responsabilità" da parte del reparto, e quindi sarebbero infondate le richieste risarcitorie. Non si tratta, comunque, del primo caso di decessi attribuiti - dai familiari dei pazienti - a problemi di setticemia dopo interventi o anche semplici ricoveri.

Saranno ovviamente adesso i giudici a comprendere cosa è accaduto.