Perde un testicolo a causa di cure sbagliate: risarcito con oltre 30mila euro

Si era rivolto all'ospedale avvertendo dei forti dolori all'inguine, ma alla fine - nonostante gli accertamenti - nessuno si era accorto di quanto stava avvenendo ed è stato necessario asportare chirurgicamente un testicolo.

Vittima di questa brutta disavventura è un agrigentino, che ha adesso ottenuto un risarcimento da parte dell'Asp di Agrigento per fatti avvenuti nel luglio 2014.

In quella data l'uomo venne ricoverato prima al pronto soccorso e poi nel reparto di urologia appunto per le fitte avvertite ai genitali. Le cose non vanno però per il verso giusto, e il paziente è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico che rimuove il testicolo sinistro ormai danneggiato.

Passano 4 anni dopo l'uomo cita l'Asp per accertarne "la responsabilità da colpa medica esclusiva in relazione all'atto lesivo". Una tesi che il tribunale accoglie, ritenendo che "un corretto approccio procedurale insieme ad una tempestiva effettuazione di un intervento avrebbero potuto salvare il testicolo".

In particolare, si legge nella sentenza, "l'attuazione di una corretta procedura terapeutica, come l'esplorazione chirurgica da parte dell'urologo che eseguiva la consulenza specialistica, in considerazione del dato strumentale (ecocolordoppler) che evidenziava 'assenza di valida registrazione di flusso' avrebbe permesso di accertare la natura della sofferenza ischemica, cioè la torsione testicolare e la risoluzione della stessa con alta probabilitaà di salvataggio del testicolo di sinistra dall'evoluzione successiva in necrosi".

L'azienda sanitaria sta procedendo a versare all'uomo circa 30mila euro di risarcimento.