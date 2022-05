Salute mentale, l’Asp lancia una nuova azione di “sostegno alla pari": arrivano i facilitatori sociali

Assistenza ai soggetti con disabilità mentale, via ad un nuovo progetto all'Asp di Agrigento. L'azienda ha infatti provveduto al reclutamento di nove “facilitatori sociali”, utenti già in carico al Dipartimento di salute mentale che, dopo aver superato il proprio percorso e a seguito di un’adeguata formazione andranno appunto ad affiancare gli operatori del servizio per garantire accoglienza e sostegno alle altre persone che si rivolgono al servizio.

Nella mattina di ieri, giovedì cinque maggio, i nuovi operatori insieme ai professionisti del Dipartimento e al x

I "facilitatori sociali" hanno contestualmente sottoscritto un disciplinare d’incarico-borsa lavoro di due anni ricevendo quindi un indennizzo.