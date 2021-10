La sede della direzione generale Asp diviene itinerante, Zappia: "Più vicini al territorio"

?Avvicinare la direzione aziendale ai territori e alle istanze del personale: la direzione provinciale cambierà sede in modo periodico.

La decisione, presa dal commissario straordinario Asp, Mario Zappia, avrà efficacia già a partire dalla prossima settimana quando, in prima battuta, sarà l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ad ospitare per circa due mesi il vertice aziendale. “La scelta - precisa il commissario Zappia - non ha un mero significato simbolico. Serve a penetrare ancor più da vicino le dinamiche dell’assistenza ospedaliera e contribuisce, in un periodo così difficile per la sanità globale come quello che stiamo vivendo a causa del covid-19, ad acuire lo spirito di squadra fra chi opera in corsia a diretto contatto con i pazienti e la direzione strategica”.