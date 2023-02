Asp, la direzione generale dell’azienda ha un nuovo coordinatore: nominato Adriano Filadelfio Cracò

E’ Adriano Filadelfio Cracò il nuovo coordinatore dello staff della direzione generale dell’Asp di Agrigento.

E’ stato già direttore dell’Unità operativa complessa “Controllo di gestione” e ora assume il nuovo incarico su recente disposizione del commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia.

Lo staff aziendale è un’articolazione organizzativa complessa, con responsabilità di gestione diretta di risorse umane e tecniche, dipendente direttamente dalla direzione generale. Convergono al suo interno uno “staff generico”, con compiti di supporto e segreteria, uno “staff dedicato” composto da varie unità operative semplici cui viene attribuita l’organizzazione di diversi strumenti di gestione, e uno “staff specializzato” che ricomprende aree d’azione ad elevata caratterizzazione. Adriano Filadelfio Cracò, medico specializzato in ortopedia e traumatologia, riveste una figura professionale di lunga esperienza ed assume il nuovo incarico strategico dopo avere ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Asp fra i quali anche la direzione sanitaria dei presìdi ospedalieri di Ribera e Agrigento. Succede nelle funzioni a Giuseppe Amico recentemente andato in quiescenza.