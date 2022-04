Covid, in provincia immunizzata oltre il 91% della popolazione: i vaccini vanno male tra i più piccoli

In provincia di Agrigento solo 34 bambini su 100 tra i 5 e gli 11 anni è oggi immunizzato contro il Covid-19. A dirlo, durante il consueto punto settimanale, è il commissario dell'Asp Mario Zappia.

Secondo i numeri diffusi, infatti, se oggi è ben il 99.05% degli over 60 ad avere la giusta copertura vaccinale e la percentuale scende solo all'87,67% per la fascia 12-59, è solo il 34,13% della fascia 5-11 anni ad essersi sottoposti al vaccino. Andando ai dati assoluti, parliamo, in quest'ultimo caso, di 8.626 vaccinati su oltre 25.200 aventi diritto, a fronte di 121.632 vaccinati nella fascia degli over 60 su 122.798 aventi diritto.

La copertura complessiva su base provinciale di tutte le fasce d'età resta comunque di oltre il 91% e, tra l'altro, quello che non è chiaro a guardare i numeri è se tra gli immunizzati vengono considerati solo coloro che hanno ricevuto il vaccino oppure, ad esempio, anche coloro che hanno avuto il Covid e sono adesso guariti e, in questa fase, non possono/devono vaccinarsi.

Al momento Asp, come noto, ha tirato il "freno a mano" sull'effettiva operatività dei centri vaccinali, ma, precisano, "siamo pronti a ripartire". Vuoti, fortunatamente, gli ospedali per quanto riguarda almeno le terapie intensive.

Da Zappia, comunque, arriva come sempre un invito alla cautela. "Quella che ci aspetta è certamente un'estate uguale alla precedente - dice - ma come sarà il prossimo autunno dipende dai nostri comportamenti: per evitare quanto accaduto lo scorso anno, evitiamo gli assembramenti e usiamo la mascherina al chiuso".