Arrivano i rinforzi negli ospedali: l’Asp assume 70 infermieri per un anno

Almeno per un anno gli ospedali della provincia di Agrigento “respireranno” e avranno delle forze in più sul fronte infermieristico. L’Asp ha infatti assunto 70 infermieri a tempo determinato (per un anno appunto) da distribuire nei nosocomi del territorio. Il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, ha così firmato la delibera che riguarda 46 infermieri che erano stati precedente impegnati nelle attività di contrasto al Covid ed altri 24 che arrivano dall’esterno.

Intanto vanno avanti le procedure per il concorso pubblico che servirà ad assumere un dirigente medico in Radiologia così come quello per direttore dell’Unità operativa di Sanità animale.

In particolare i 46 infermieri che erano stati in precedenza occupati per attività legate al Covid andranno all’ospedale di Ribera “Parlapiano”, al “San Giacomo d’Altopasso” di Licata e al “Giovanni Paolo II” di Sciacca e nei Distretti sanitari di Agrigento e Licata.