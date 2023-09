Guardie mediche e consultori, l'Asp a caccia di locali da affittare in tutta la provincia

Guardie mediche e consultori in diversi comuni della provincia, l’Asp pubblica un bando per la ricerca di locali da affittare per almeno sei anni. A comunicarlo è la stessa azienda attraverso una nota stampa.

I centri interessati sono Giardina Gallotti, Castrofilippo, Comitini, Lucca Sicula e Villafranca Sicula per quanto riguarda i servizi di continuità assistenziale e Raffadali e San Biagio Platani per i consultori familiari, tutti comuni in cui l'Asp non ha a disposizione propri immobili.

Gli interessati potranno consultare l’avviso integrale contenente le specifiche tecniche sul sito www.aspag.it a questo link e contattare gli uffici competenti per ogni informazione. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del 2 ottobre via pec certificata all’indirizzo economico.patrimoniale@pec.aspag.it.

Le strutture dovranno avere delle caratteristiche: dovranno trovarsi in zone facilmente accessibili all’utenza ed essere dotati di sufficienti spazi di parcheggio, oltre che a norma per quanto riguarda sia la sicurezza degli impianti che l’abbattimento di ogni barriera architettonica ed inoltre dovranno essere provvisti di adeguata climatizzazione. L'Asp richiede inoltre che si trovino al piano terra, una superficie complessiva non inferiore a 60 metri quadri per le guardie mediche e 100 per i consultori.