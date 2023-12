Riqualificazione dell'asilo Esseneto, aggiudicati i lavori

Aggiudicati i lavori, per un importo di un milione di euro, di riqualificazione dell'asilo Esseneto. Lo annuncia l'assessore del Comune di Agrigento, Gerlando Principato.

A seguito della gara è risultata vincitrice la Group Srl con sede legale ad Agrigento, con ribasso d'asta offerto del 16,33 %, su un importo contrattuale a base di gara di 800mila euro oltre Iva. Le opere saranno realizzate con fondi del Pnrr.

All'interno dell'immobile, negli anni scorsi, si sono verificati alcuni cedimenti strutturali. I locali, inoltre, sono stati oggetto di atti vandalici. Il progetto affidato prevede il consolidamento strutturale con interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione dell'asilo.

Per l’aspetto energetico, oltre alla posa del cappotto termico è prevista la realizzazione di un tetto ventilato e l'istallazione di pompe di calore. Prevista inoltre la sostituzione degli infissi con vetrate isolanti a riflessione di calore.

"Sono molto soddisfatto di essere riuscito a mantenere una promessa fatta al dirigente scolastico della struttura, in occasione del primo incontro - dichiara l’assessore all’edilizia scolastica e ai lavori pubblici, Gerlando Principato -. Non potevamo perdere l’occasione di restituire alla città l'asilo Esseneto che si aggiungerà alla scuola materna alla Villa del Sole, soprattutto, tenuto conto della carenza di edifici sicuri in materia di edilizia scolastica ereditate".

La durata prevista dei lavori è di un anno.