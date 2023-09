Ascensori guasti al poliambulatorio: protestano i disabili

Ascensori guasti al poliambulatorio di Sciacca: i disabili protestano e si rivolgono al tribunale per i diritti del malato. "Ci sono giunte – scrive la coordinatrice Lilla Piazza – diverse segnalazioni di utenti che lamentavano la difficoltà, per persone disabili o con gravi problemi di deambulazione, di raggiungere gli ambulatori del distretto sanitario di Sciacca e usufruire dei servizi perché gli ascensori non sono funzionanti".

Piazza si rivolge alla direzione del presidio sanitario e sollecita "un urgente ripristino per consentire agli utenti e in particolare a chi non ha la possibilità di deambulare di potersi curare. Siamo certi - conclude - che si opererà, con solerzia, alla loro riparazione e se necessario anche alla loro sostituzione".