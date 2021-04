Armi e munizioni sequestrate a Raffadali saranno inviate al Ris per le analisi balistiche

“Le indagini nascono dai normali controlli del territorio effettuati dai militari della stazione e in questo caso su un soggetto già colpito dal divieto di detenzione di armi. La provenienza del materiale sequestrato al momento non può essere stabilita perché le armi non risultano censite e in due casi ci sono anche le matricole abrase e sono state modificate nel loro funzionamento per aumentarne la potenza. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti tramite i Ris di Messina per verificarne la provenienza e se sono state utilizzate in eventi criminosi”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato il maresciallo capo Armando Manzo, comandante della stazione dei carabinieri di Raffadali a margine della conferenza per illustrare i dettagli dell’operazione che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, di un muratore 43enne trovato in possesso di un vero e proprio arsenale e di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Raffadali hanno lavorato con il coordinamento del comandante della compagnia dell'Arma di Agrigento: il capitano Marco La Rovere.