Carmelo Pullara (Lega): “Accendiamo i riflettori su castelli e fortezze”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dalla Regione Sicilia sono in arrivo 5 milioni per illuminare castelli e fortezze del territorio. Un bando voluto dall’assessore regionale della Lega con delega ai Beni culturali, Alberto Samonà, rivolto a enti locali, proprietari di questi beni. Un'opportunità che i sindaci del territorio provinciale non devono farsi sfuggire.

I comuni infatti potranno presentare una sola istanza: la gara sarà a sportello, il finanziamento massimo è di 90 mila euro, la Regione coprirà fino al 90% della spesa. E’ l’occasione per riaccendere i riflettori su quei beni, sono tanti, presenti in provincia che meritano di essere valorizzati. Tra questi ci sono: il Castello di Poggiodiana a Ribera, il Castello Luna di Sciacca, il Castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro, il Castello Chiaramontano di Racalmuto, il Castello Chiaramontano di Favara, il Castello Sant’Angelo di Licata, il Castello Chiaramontano di Naro, il Castello di Burgio, il Castello di Cammarata.

Rivolgendomi ai sindaci, li invito ad intraprendere quel complesso di azioni intese a conferire valore al patrimonio culturale e a promuoverne le potenzialità, migliorandone le condizioni di conoscenza e incrementandone la fruizione collettiva e individuale.

Lo afferma il deputato della Lega l’on. Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars.