Arrostivano carne in spiaggia, pizzicati dalla polizia: 6 giovani nei guai

Sono stati sorpresi mentre arrostivano carne sulla spiaggia di San Marco a Sciacca. Sei giovani palermitani sono stati denunciati alla Procura dalla polizia. A fare scattare l'intervento delle Volanti del commissariato cittadino è stata - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - una segnalazione. I sei oltre a bagni e relax avevano pensato di allestire una sorta di barbecue, cosa assolutamente vietata e non soltanto per via dell'emergenza sanitaria determinata dai contagi da Coronavirus. I giovani non sono però riusciti a concludere il momento conviviale perché, appunto, sono arrivati i poliziotti del commissariato di Sciacca che li hanno deferiti per inosservanza delle normative del codice della navigazione, ovvero quelle che prevedono di non accendere fuochi in spiaggia.

