Missione compiuta per “Agrigento for Ukraine”: 38 donne e bambini accolti a Vigata

Missione compiuta anche per “Agrigento for Ukraine”, la spedizione umanitaria promossa da: fondazione Agire Insieme, Fortitudo basket e Moncada Energy Group in favore del popolo ucraino. Dopo circa sei mila chilometri di lungo viaggio che dalla Sicilia ha valicato le alpi per raggiungere il confine polacco con l'Ucraina, in mattinata è tornato a vigata l'autobus con a bordo 38 donne e bambini in fuga dalla guerra.

“Siamo felicissimi di dare aiuto a queste persone che ne hanno di bisogno – ha detto dai microfoni di AgrigentoNotizie Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento – ci sentiamo molto vicini al popolo ucraino e speriamo che la comunità agrigentina possa rispondere bene, accogliendoli e offrendo loro un posto di lavoro”.

I 38 profughi sono stati momentaneamente accolti in un albergo empedoclino messo a disposizione dalla fondazione “Agire Insieme” successivamente saranno ospitate dalle famiglie agrigentine che hanno dato la disponibilità. Al momento, secondo quanto detto dallo stesso Gabriele Moncada, sono 25 le donne e bambini che hanno una casa pronta ad accoglierli, le restanti 13 persone invece, saranno ospitate in immobili affittati dalla stessa fondazione presieduta dall'imprenditore Salvatore Moncada.

"E' stato un viaggio che rimarrà nei ricordi per tutta la vita, perché fatto non solo di strada percorsa ma anche delle loro storie di vita ed è stato difficile strappare loro un sorriso”. Questo è stato dai microfoni di AgrigentoNotizie il commento di Marco Gallo che ha seguito personalmente la missione umanitaria.