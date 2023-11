L'albero di Natale c'è: è un alto cipresso proveniente da Aragona, ecco le immagini

E' arrivato da Aragona l'albero di Natale che illuminerà le feste degli agrigentini. In mattinata, l'alto cipresso scelto dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è stato posizionato in piazza Marconi. Nei prossimi giorni sarà addobbato e poi acceso con una cerimonia pubblica.

Intanto, la macchina organizzativa di Palazzo dei Giganti si sta muovendo per allestire, sempre in piazza Stazione, il tradizionale concerto di Capodanno che, l'anno scorso ha visto sul palco il cantautore Achille Lauro. Il sindaco Miccichè, ai microfoni di AgrigentoNotizie, non si sbilancia sui nomi degli artisti che faranno ballare la piazza, evidenzia però lo stato deficitario delle casse comunali e questo potrebbe indurre l'amministrazione comunale a chiamare, per la notte di San Silvestro, gli artisti locali.