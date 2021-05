Arriva la polizia e si barricano in casa, arrestati due spacciatori: sequestrati soldi e bilancini di precisione

Polizia e Guadia di finanza insieme per una operazione congiunta. Il tutto rientra nell’ambito dell’incessante azione di contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. I poliziotti di Canicattì, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino, e della squadra Mobile, al comando del vice questore Aggiunto, Giovanni Minardi, hanno eseguito diverse perquisizioni sostenuti dal personale della squadra Cinofila delle fiamme gialle.

Gli agenti hanno arrestato i cittadini extracomunitari Z.W. di anni 32 e B.F.B. di anni 33. I due si sono resi responsabili di "detenzione ai fini di spaccio di circa 100 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo, tra marjuana, cocaina, eroina e hashish".

La droga, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, era suddivisa in oltre 70 dosi pronte per lo spaccio. Durante il blitz sono stati anche sequestrati mille euro in contati e due bilancini di precisione. E' stata un'operazione complessa. Gli immigrati all'arrivo delle forze dell'ordine si sono barricati in casa, occultando il materiale. I poliziotti, grazie alla loro tempestività, sono riusciti a recuperare tutto.

Uno degli immigrati, Z.W, è stato segnalato anche per il reato clandestinità. L'uomo risultava essere nel territorio italiano. Storia diversa per B.F.B. L'uomo non ha "ottemperato al decreto di espulsione emesso nell’anno 2020 dal prefetto di Agrigento .

I due arrestati sono stati condotti al carcere di Arigento e sono a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Paola Vetro.

Non solo l'arresto per spaccio. Durante il blitz, gli agenti hanno denunciato un 47enne. L.C.V, queste le sue iniziali. La persona è stata "segnalata" per furto i energia elettrica.