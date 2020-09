Arriva il giro d'Italia, via alla pavimentazione delle strade: ecco come cambia il traffico

Il Giro d'Italia toccherà anche Agrigento. La città, si appresta a vivere una giornata ricca di emozioni. Per consentire un passaggio consono, domani, sabato 12 settembre, inizieranno i lavori di pavimentazione delle strade della città di Agrigento.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da domani e sino a cessata necessità, il tratto stradale compreso tra via Crescente, la passeggiata Archeologica e via Crispi, sino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele, sarà “a traffico limitato”, come da ordinanza del Comune di Agrigento.

“ Ho avuto modo di apprezzare la disponibilità e la professionalità dei funzionari incaricati - afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola - che stanno facendo di tutto per riuscire ad eseguire i lavori entro la fine del mese e quindi in tempo per il passaggio del giro di Italia. In pochi giorni, hanno redatto il progetto, acquisito i pareri e proceduto alla verifica e validazione dello stesso progetto, consentendo un immediato avvio dei lavori".

“ Puntiamo sulla pazienza dei cittadini - spiega La Mendola - per i disagi che dovranno affrontare durante le prossime due settimane, a causa del traffico limitato in zone nevralgiche della città. Al fine di ridurre il tempo di esecuzione dei lavori e quindi i disagi per i cittadini, abbiamo prescritto alla ditta esecutrice di lavorare anche nei giorni festivi”.

I lavori, che sono stati finanziati dal Governo Musumeci con delibera 370 dello scorso 3 settembre. Nel dettaglio gli operai si occuperanno della scarificazione della vecchia pavimentazione stradale, nella sistemazione dei tombini, che in atto non sono allineati alla superficie stradale e nella ripavimentazione con apposito tappetino bituminoso di usura, che garantirà una superficie particolarmente idonea al transito ciclistico.