Estorsioni a Licata, il capitano Lucarelli: ”Gli imprenditori hanno avuto il coraggio di denunciare”

“Questo arresto è importante in una realtà come quella Licatese dove c'è sempre bisogno di una vigile attenzione da parte nostra, perchè per la prima volta abbiamo visto la collaborazione degli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare le pretese estorsive permettendoci di ottenere quei riscontri alle attività investigative che hanno permesso alla Procura di emettere questa misura di custodia cautelare che abbiamo eseguito e di cui siamo soddisfatti anche per la risposta che possiamo dare alla città di Licata a cui diciamo che possiamo aiutarvi”. Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole che il comandante della compagnia carbinieri di Licata, il capitano Francesco Lucarelli, ha pronunciato a margine della conferenza sull'arresto del 45emme accusato di estorsione.

"Quando dico una cosa si deve fare perché in questa zona comando io", 45enne arrestato per estorsione

