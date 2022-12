Traffico e spaccio di droga, rapina ed estorsione: dopo la condanna scatta l'arresto

Il personale della sezione anticrimine del commissariato di Licata hanno arrestato ieri un pregiudicato del luogo, S.C., di 33 anni in seguito ad una condanna a carico del trentenne.

La suprema corte di cassazione, infatti, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, oltre che di rapina ed estorsione in concorso. Il condannato, a seguito del provvedimento esecutivo, dovrà espiare in carcere la pena di 7 anni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 27mila euro, oltre le pene accessorie dell’interdizione legale durante la pena ed interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Subito dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il trentenne è stato condotto al carcere di contrada Petrusa dove sconterà la pena.