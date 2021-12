"Eroina nell'intercapedine del soffitto", arresto convalidato: 35enne in carcere

Arresto convalidato e misura cautelare in carcere per il trentacinquenne V. M. che, nei giorni scorsi, è stato arrestato dalla squadra investigativa del commissariato di Canicattì. Poliziotti che, durante la perquisizione nella sua abitazione, effettuata con il cane antidroga “Eschilo” della Guardia di finanza, hanno trovato nell’intercapedine del controsoffitto un involucro con quasi 8 grammi di eroina, sostanza da taglio, bilancino di precisione e oggetti utili al confezionamento. In cucina era stata ritrovata invece una dose della stessa sostanza stupefacente e addosso all’indagato diverse banconote ritenute probabile provento dell’illegale attività di spaccio.

L’uomo era stato posto, inizialmente, ai domiciliari. A convalida effettuata è stato portato al carcere di Agrigento.