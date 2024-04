Arresto Di Giovanni, il consiglio comunale ha deciso: il sindaco relazionerà in aula "Sollano"

Arresto Gaetano Di Giovanni e coinvolgimento di un consulente dell'Ente nell'operazione "Pandora", il consiglio comunale di Agrigento impegna il sindaco Franco Micciché a relazionare in aula sulle vicende di questi giorni.

La proposta, avanzata dal gruppo della Democrazia cristiana, è stata votata all'unanimità dei presenti, compresi i consiglieri comunali di maggioranza. Il punto dovrebbe essere inserito già nella prossima seduta di aula "Sollano" e fa il paio con quanto già richiesto, ad esempio, a Santa Elisabetta.

Per il primo cittadino sarà l'opportunità di chiarire alcuni aspetti della vicenda e soprattutto di spiegare cosa sta facendo (oltre l'obbligatoria sospensione del dirigente) per assicurarsi che quel presunto "sistema" non avesse ramificazioni all'interno degli uffici comunali, data non solo la spregiudicatezza che gli inquirenti attribuiscono a Di Giovanni, ma anche della sua presunta capacità di decidere persino i suoi eventuali successori.