Fugge dai carabinieri con un chilo di cocaina in auto e getta la droga in strada, arrestato 46enne

La squadra Lupi del nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Catania, la scorsa notte ha eseguito un ennesimo servizio antidroga a Librino. Un suv Volkswagen bianco di grossa cilindrata, mai visto in quella zona, ha attirato l'attenzione dei militari poichè camminava in maniera sospetta, dando l'impressione che volesse eludere possibili pedinamenti. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di seguire il veicolo a distanza ed in maniera discreta, accorgendosi in effetti di come il guidatore fosse estremamente impegnato a guardarsi attorno, nonostante non ci fossero altri mezzi nelle vicinanze. Era quindi molto probabile che il conducente stesse nascondendo qualcosa ed i Lupi hanno capito che era il momento di entrare in azione, fermando l'auto in maniera tale da scongiurare eventuali fughe tra le vie del centro abitato.

L'inseguimento a sirene spiegate

Quando la vettura ha imboccato l’autostrada A 19 Catania-Palermo, dopo l’aerea di servizio "Gelso bianco", gli investigatori hanno capito che quello era il momento di intervenire. Accesi i lampeggianti e le sirene, i carabinieri hanno quindi affiancato il suv, che ha risposto accelerando la corsa e zigzagando tra le altre auto per far perdere le proprie tracce. Dopo un paio di chilometri, il conducente spericolato ha capito che era giunto il momento di fermarsi, accostando nella corsia di emergenza. In quel concitato frangente, mentre i carabinieri si stavano avvicinando a lui, ha afferrato una busta dal sedile passeggero e l’ha lanciata attraverso il finestrino, al di là del guard rail.

Lancia la cocaina, ma i carabinieri la recuperano

L'equipaggio è riuscito a recuperarla, trovando al suo interno tre confezioni di cocaina dal peso complessivo di poco più di un chilo. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro insieme all'auto. Il valore al dettaglio della droga è stato stimato in circa 85 mila euro. Gli accertamenti sull' autista spericolato hanno consentito di apprendere che si tratta di un albanese di 46 anni, residente in provincia di Agrigento. E' quindi verosimile pensare che si sia trattato di un corriere, impegnato in un trasporto della "coca" da Librino ad un'altra città siciliana. L'uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e successivamente condotto presso il carcere di Piazza Lanza.