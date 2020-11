"Detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato", tre tunisini in manette

Tre cittadini tunisini sono stati tratti in arresto dalla polizia di stato per una serie di reati commessi sul territorio italiano. Secondo quanto fatto sapere dalla questura di Agrigento, i tre sono resi responsabili a vario titolo di produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato e danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il terzo soggetto, invece, nonostante fosse destinatario di un provvedimento di di espulsione, era rientrato in Italia entro tre anni dall’effettivo rimpatrio.

Dopo le formalità di rito i poliziotti della Squadra Mobile hanno accompagnato i tunisini al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.