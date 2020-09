Omicidio Mangione, il capo della Mobile: "La svolta nelle indagini è avvenuta l’anno scorso"

“C’è stata una prima attività fatta nel 2011 e che oggi si è rivelata essenziale, perché la genuinità di quel tipo di attività, l’accuratezza nella repertazione della Polizia scientifica e le prime informazioni raccolte, sono state utili per il proseguo delle attività e per il riscontro con le nuove dichiarazioni che avevamo acquisito recentemente”. Così il dirigente capo della Squadra Mobile di Agrigento, Giovanni Minradi ai microfoni di AgrigentoNotizie, a margine della conferenza che ha portato all’arresto di tre persone, ha parlato del quadro investigativo che mira a fare luce sull’omicidio di Pasquale Mangione, assassinato il 2 dicembre del 2011 in contrada Modaccamo, nelle campagne fra Raffadali e Cianciana.

"Pensionato ucciso perché molestava donne sposate", fatta luce sul delitto grazie a pentito: tre arresti

„ "Pensionato ucciso perché molestava donne sposate", fatta luce sul delitto grazie a pentito: tre arresti “



Dalla sala “San Michele Arcangelo” della Questura di Agrigento, la neo vice dirigente capo della Mobile, Geneviève Di Natale, ha invece parlato delle intercettazioni e del ruolo che le stesse hanno avuto nella risoluzione del caso.