Arresti per droga fra Maddalusa e Porto Empedocle, la polizia agli spacciatori: "Noi siamo sempre presenti”

“La polizia è sempre presente per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti che è un tema particolarmente caro perchè interessa un'ampia categoria di persone e in modo particolare i giovani”. Questo, dai microfoni di AgrigentoNotizie, è stato il messaggio lanciato dal commissario capo Manuel Montana agli spacciatori di droga. L'avvertimento del dirigente capo della squadra volante della Questura di Agrigento è giunto a margine della conferenza che è servita per illustrare i dettagli delle attività svolte dagli agenti di Agrigento e Porto Empedocle e che hanno portato all'arresto di due persone.