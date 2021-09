"Sono rientrati in Italia in modo irregolare", arrestati sette cittadini tunisini

Sono rientrati sul territorio italiano sbarcando a Lampedusa nonostante dei provvedimenti di respingimento: altri sette arresti.

La squadra Mobile di Agrigento ha individuato e fermato dei cittadini tunisini che appunto erano tornati sul territorio nazionale in modo irregolare mischiandosi alle centinaia di persone in arrivo sulle coste lampedusane. I sette, come da disposizioni del pm di turno della Procura di Agrigento, sono stati posti agli arresti domiciliari presso l'hotspot di contrada Imbriacola in attesa del giudizio per direttissima.