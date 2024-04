Gli arresti del capo di Gabinetto e consulenti del Comune, Codacons: "Avviate procedura di scioglimento"

"Avvio della procedura di scioglimento del Comune di Agrigento per infiltrazioni della criminalità organizzata". Questa la richiesta fatta dal responsabile regionale Trasparenza enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa. Una richiesta fatta con lettera urgente indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al prefetto di Agrigento Filippo Romano, al presidente della Regione Renato Schifani, al presidente della commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia Antonello Cracolici e all'assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina.

"Dopo le numerose segnalazioni fatte e dopo la recente nota del presidente della Regione Siciliana a seguito dell’arresto del capo di Gabinetto e comandante della polizia locale Gaetano Di Giovanni, della successiva notizia di indagine per mafia e corruzione a carico del consulente per la redazione del Vas, Maurizio Erbicella, e per ultimo l’arresto per mafia e corruzione del consulente della pianificazione territoriale urbanistica comunale Paolo di Loreto, il tutto nel giro di 9 giorni, - ha scritto, nella missiva urgente, Giuseppe Di Rosa - si chiede l’avvio della procedura di scioglimento del Comune di Agrigento per infiltrazioni della criminalità organizzata".

Di Rosa, nella comunicazione stampa diramata, ha rilevato che "Altri Comuni per molto meno sono stati sciolti". L'appello è stato questo: "È il momento che ad Agrigento la gente alzi la testa e prenda le distanze da certi ambienti". E al sindaco Franco Micciché che, ieri, dopo la sospensione di Di Giovanni e Di Loreto, aveva annunciato di aver disposto verifiche interne a palazzo dei Giganti, Di Rosa stamani chiede di "riflettere".

Intanto, "Agrigento in comune" - proprio alla luce delle inchieste che hanno coinvolto dirigenti e consulenti di palazzo dei Giganti - chiedendo all'amministrazione trasparenza e legalità hanno posto tre quesiti al sindaco: cosa significa impegnarsi per l'affermazione della legalità, quali attività e provvedimenti sono stati messi in atto durante il mandato per promuovere la cultura della legalità e quali ostacoli ha incontrato. Martedì, alle ore 17, in piazza Pirandello - è stato annunciato - si terrà una manifestazione intitolata "Interesse pubblico".

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.