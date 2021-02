Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spaccio di droga sul web, il tenente Giordano: "E' una novità che i carabinieri riescono a contrastare"

La frontiera del traffico di sostanze stupefacenti corre in rete, ma anche le attività investigative sono in continuo aggiornamento per bloccare questi reati