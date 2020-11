Droga killer a Ribera, il tenente Proietti: ”Mai più morti assurde, intensificheremo i controlli”

Dopo l’arresto a Ribera del presunto pusher che, avrebbe ceduto il metadone che associato ad altre sostanze, avrebbe provocato la morte di un ventunenne, si rinnova l’appello del comandante della tenenza carabinieri di Ribera ai giovani.

"Ucciso a 21 anni da una dose killer": i dettagli dell'inchiesta

“Tanta gente è scesa in campo – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il tenente Fabio Proietti – per evitare che altri giovani facciano la stessa fine che è la lotta alla droga vera ed efficace, cercando tutti insieme di fare il massimo. Ho incontrato tanti giovani, alcuni anche con problemi di tossicodipendenza ed erano tutti animati dalla stessa voglia di dire che eventi così tragici non devono succedere più. Noi – ha aggiunto l’ufficiale dell’arma – aumenteremo i controlli e continueremo a dare la caccia a tutti gli spacciatori”.