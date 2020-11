Ricercato per furto e droga in Germania, preso a Campobello: 38enne finisce in carcere

Non ha opposto resistenza ai carabinieri, il 38enne di Campobello di Licata, condannato in Germania a cinque anni di carcere per i reati di furto e coltivazione di stupefacenti.

Sull’uomo, con analoghi precedenti penali anche in Italia, pendeva un ordine di cattura europea emesso dalle autorità tedesche per due episodi legati al 2018 e al 2019. Si tratta di Salvatore Luigi Bella. Il campobellese, in particolare, è stato riconosciuto colpevole in Germania per esseri introdotto in una panetteria e avere rubato 800 euro da una cassaforte e per avere coltivato cannabis.

Ricercato in Germania si era reso irreperibile, catturato e arrestato 38enne a Campobello

„ Ricercato in Germania si era reso irreperibile, catturato e arrestato 38enne a Campobello “

I militari della stazione di Campobello di Licata, agli ordini del maresciallo maggiore Luca Vitobello, lo hanno arrestato in un’abitazione di campagna, dove il 38enne abitava insieme alla sua compagna, ponendo dunque fine alla sua latitanza.

Bella, difeso dagli avvocati Giuseppe Riso e Salvatore Manganello, in occasione dell'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma non ha prestato il consenso alla consegna. La Corte di appello di Palermo ha convalidato l'arresto disponendo la custodia in carcere. Il 30 novembre si terrà l'udienza per decidere sulla consegna alle autorità tedesche.