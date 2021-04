Il Covid non ferma i reati: 4 arresti e una denuncia per i carabinieri durante il week end

Furti in abitazione in crescita nelle ultime settimane nell’Agrigentino. L’incremento di questi reati predatori ha indotto i carabinieri del comando provinciale di Agrigento ad intensificare i controlli soprattutto nei quartieri di villeggiatura che sono meno abitati nei mesi invernali.

“L’Arma dei carabinieri – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il capitano Marco La Rovere che guida la compagnia di Agrigento – in questo momento storico, si sta concentrando sulla reiterazione e commissione di reati predatori che sono le tipologie di reato più fastidiose che possono subire i cittadini".

L’insorgere della pandemia e le relative restrizioni previste per il contenimento del rischio contagio, secondo i militari dell’Arma, hanno contribuito a rivoluzionare le abitudini dei malviventi che, soprattutto a causa del 'coprifuoco' e per non dare nell’occhio, hanno dovuto adattarsi, pianificando i furti negli orari dove è possibile circolare in strada. “Il Covid – aggiunge il capitano La Rovere – può rallentare determinate dinamiche delittuose ma sicuramente non ferma la commissione dei reati”.