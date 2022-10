“Violentò una ragazzina con problemi psichici”, arrestato dopo 6 anni di ricerche appena atterrato in aeroporto

La polizia di frontiera di Catania ha arrestato il rumeno Florin Sarbu, ricercato da 6 anni con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne con disagio psichico. L’uomo era appena atterrato in Italia con un volo proveniente dal suo Paese di origine. I fatti al centro della vicenda sarebbero avvenuti nell’ormai lontano luglio del 2015 ad Aragona. Le indagini scaturiscono dalla denuncia della ragazzina, sentita dal pubblico ministero negli anni scorsi, con l’ausilio di una psicologa specializzata. La Procura, nel 2016, aveva ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del riesame di Palermo. Ma a quel punto l’uomo aveva già fatto perdere le proprie tracce recandosi all'estero. Fino a ieri, quando la polizia lo ha rintracciato all’aeroporto di Fontanarossa attendendolo agli arrivi. Nel frattempo i pm di Agrigento avevano chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare, davanti al gup Francesco Procvenzano, era stata sospesa come prevede la legge per gli imputati irreperibili.

Florin Sarbu si trova ora al carcere di Catania, a disposizione del giudice di Agrigento che adesso potrà riattivare il procedimento penale e consentire così alla famiglia della vittima di confrontarsi, in un’aula di giustizia, con la difesa dell’imputato. "Tutto questo - ha detto il procuratore facente funzioni di Agrigento Salvatore Vella - è stato il risultato di un ottimo lavoro investigativo svolto dai carabinieri di Aragona grazie e del coraggio mostrato dalla famiglia della giovane vittima che non ha avuto alcun timore a denunciare i fatti. Le indagini giudiziarie sono concluse, ma le condotte oggi contestate non sono ancora state definitivamente accertate".