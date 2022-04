“In 116 su un barcone dalla Libia a Lampedusa”: arrestati due scafisti

A bordo di un barcone sovraccaricato avrebbero condotto ben 116 cittadini extracomunitari dalla Libia a Lampedusa: arrestati due presunti scafisti egiziani di 19 e 34 anni.

E’ questo il risultato di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata da Giovanni Minardi, a seguito di intensa ed articolata attività investigativa svolta nell’hotspot di Lampedusa in sinergia con la Procura della Repubblica di Agrigento diretta da Salvatore Vella.

I due uomini egiziani sono gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’attività investigativa è stata seguita dal vice dirigente della Squadra mobile Geneviève Di Natale e dal sostituto procuratore della Repubblica Maria Grazia Barbara Cifalinò. Raccolti precisi elementi a carico dei due egiziani che, in concorso morale e materiale tra loro e in violazione delle norme previste dal Testo unico dell’immigrazione clandestina, avrebbero condotto in territorio italiano 116 cittadini extracomunitari per i quali veniva poi accertato lo status di stranieri irregolari.

La partenza dalle coste libiche a bordo di un sovraffollato barcone mettendo a repentaglio le loro vite

L’attività di indagine ha permesso di ricostruendo i ruoli degli arrestati. Lo sbarco oggetto dell’indagine è quello dello scorso 9 aprile.

In particolare, oltre al capitano del natante, è stato definito il ruolo di chi si è occupato di rifornire il motore e di consultare un dispositivo di navigazione gps.

Dopo le formalità di rito, i fermati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida e per l’accertamento delle responsabilità penale. I due egiziani sono adesso reclusi nel carcere di Agrigento in contrada Petrusa.