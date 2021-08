Rientrati illegalmente in Italia nonostante il respingimento, arrestati 20 migranti

La squadra mobile li ha riconosciuti tra i centinaia di immigrati sbarcati in questi giorni a Lampedusa. Si trovano adesso in arresto presso l'hotspot

Sono rientrati tutti in Italia anche se colpiti da provvedimenti che ne avrebbero dovuto vietare il ritorno sul nostro territorio. Per questo ben 20 migranti sono stati arrestati e posti ia domiciliari presso l'hotpspot di Lampedusa dal personale della squadra mobile di Agrigento in attesa del giudizio per direttissima.

Nel dettaglio, si tratta di 7 tunisini e 2 egiziani, tutti sbarcati a Lampedusa nonostante fossero stati colpiti da un decreto di espulsione e 11 tunisini già oggetto di un provvedimento di respingimento.